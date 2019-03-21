463 ألف جنيه إيرادات فيلم سامح حسين في 5 أسابيع

حقق فيلم عيش حياتك 463 ألفا 380 جنيها فى 5 أسابيع من عرضه.





والفيلم من تأليف وسام حامد، وبطولة سامح حسين ، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف.



