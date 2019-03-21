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فن

463 ألف جنيه إيرادات فيلم سامح حسين في 5 أسابيع

الخميس 21/مارس/2019 - 05:38 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم عيش حياتك 463 ألفا 380 جنيها فى 5 أسابيع من عرضه.

والفيلم من تأليف وسام حامد، وبطولة سامح حسين ، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوى الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة ما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.

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