تعرف على إيرادات الضيف بعد عرضه 11 أسبوعا

حقق فيلم الضيف إجمالى إيرادات وصلت إلى 7 ملايين و488 ألفا و415 جنيها بعد عرضه 11 أسبوعًا.





فيلم "الضيف" من بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.



