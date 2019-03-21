حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة

ورد سؤال لأمانة الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة".





أجابت أمانة الفتوى، أنه من المقرر في مذهب الحنفية أنه تصح جماعة الرجل وزوجته في غير صلاة الجمعة؛ وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد غيره، ولا يشترط أن يكونا ذَكرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه الطبراني والدارقطني.



