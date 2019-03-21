نائب: أعد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة لتقديمه للبرلمان الشهر الجاري

قال النائب محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إنه بصدد إعداد قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيقدم به إلى البرلمان خلال الشهر الحالى، بحيث تتم مناقشته داخل اللجنة مادة مادة.





وأكد "مرعى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيساهم فى تشجيع ضم المشروعات من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، ومنح نسبة للمشروعات الصغيرة ونعيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإعادة النظر فى الحوافز الاستثمارية والضريبية التي تجعل الشباب يقدم عليها ومنحهم كوتة بحيث يكون لهم جزء فى التوريدات الحكومية، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بخلق فرص عمل للشباب تعطي قيمة مضافة تضيف للاقتصاد المصرى.





وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إلى أننا ننتظر مشروع قانون الحكومة ممثل فى وزارة المالية بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث نأخذ الرؤى الخاصة بنا والحكومة لكى نخرج بقانون جيد يدير المشروعات الصغيرة بكل سهولة وتيسير إجراءاتها وإعطائها دفعة قوية.





كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، خصوصا بعد مناقشة القانون مع الجهات المعنية.