ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: أعد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة لتقديمه للبرلمان الشهر الجاري

الخميس 21/مارس/2019 - 03:48 ص
النائب محمد مرعى
النائب محمد مرعى ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إنه بصدد إعداد قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيقدم به إلى البرلمان خلال الشهر الحالى، بحيث تتم مناقشته داخل اللجنة مادة مادة.

وأكد "مرعى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيساهم فى تشجيع ضم المشروعات من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، ومنح نسبة للمشروعات الصغيرة ونعيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإعادة النظر فى الحوافز الاستثمارية والضريبية التي تجعل الشباب يقدم عليها ومنحهم كوتة بحيث يكون لهم جزء فى التوريدات الحكومية، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بخلق فرص عمل للشباب تعطي قيمة مضافة تضيف للاقتصاد المصرى.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إلى أننا ننتظر مشروع قانون الحكومة ممثل فى وزارة المالية بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث نأخذ الرؤى الخاصة بنا والحكومة لكى نخرج بقانون جيد يدير المشروعات الصغيرة بكل سهولة وتيسير إجراءاتها وإعطائها دفعة قوية.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، خصوصا بعد مناقشة القانون مع الجهات المعنية.

ترشيحاتنا

هيثم فاروق لـ لاعبي الزمالك: في انتظاركم يوم مباراة القمة

فرج عامر يكشف تفاصيل فصل 18 عاملا بنادي سموحة بسبب المخدرات ..فيديو

نجل ليلى مراد يروي تفاصيل حياة والدته قبل وبعد دخولها الإسلام

ابن ليلى مراد يروى تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها أنور وجدى.. فيديو

أبو ريدة يجتمع بلاعبي المنتخب لتحفيزهم قبل السفر للنيجر

رئيس التشيك: تركيا حليف لداعش وليست عدوا له

شاهد.. غرق عروس قبل فرحها بساعات.. وكفنها فستانها الأبيض

الحكومة تتوعد الموظفين بقانون جديد لتحليل المخدرات.. فيديو

سيف زاهر: يجب عقاب من خرج عن النص في مباراة الزمالك والمقاولون ..فيديو

زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.. فيديو

فاينانشيال تايمز: مجموعات مالية تبدأ سحب تريليون إسترليني من بريطانيا مع تخبط البريكست

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟