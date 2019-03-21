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أخبار البلد

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس

الخميس 21/مارس/2019 - 12:03 ص
جامع
جامع
صدى البلد
ينشر موقع "صدى البلد" مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 21 مارس 2019.

القاهرة
الفجر 4:31 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:30 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:25 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:35 ص
الظهر 12:07 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:12 م
العشاء 7:31 م

مواقيت الصلاة فى الزقازيق
الفجر4:29 ص
الظهر 12:1 م
العصر3:29 م
المغرب 6:06 م
العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:26 ص
الظهر 11:58
العصر 3:26 م
المغرب 03: 6 م
العشاء 7:21 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:29 ص
الظهر 11:55 ص
العصر 3:22 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:13 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:21 ص
الظهر 11:50 ص
العصر 3:17 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:11 م

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