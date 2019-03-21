مستقبل وطن بسيناء يقدم مساعدات إنسانية للطلاب

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بشمال سيناء، برئاسة المهندس وائل سليم وأعضاء هيئة المكتب والأمانة زيارة إلى عدد من المدارس ومدرسة التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم بعض المساعدات الإنسانية للطلاب الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.





وأكد المهندس وائل سليم أمين أمانة العمل الجماهيري أن هذه الزيارة انطلاقا من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها ويتبناها الحزب منذ عدة أيام، مشيرا إلى أنها رسالة صادقة من جميع أعضاء الحزب الى هذه الفئة التي تحتاج كل دعم ومساندة من جميع أفراد المجتمع، وأن هناك زيارات أخرى لتقديم المساعدات الى المستحقين في اطار المبادرة.



