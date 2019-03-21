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مستقبل وطن بسيناء يقدم مساعدات إنسانية للطلاب

الخميس 21/مارس/2019 - 06:04 ص
مستقبل وطن بسيناء
مستقبل وطن بسيناء يقدم مساعدات إنسانية للطلاب
احمد صالح
نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بشمال سيناء، برئاسة المهندس وائل سليم وأعضاء هيئة المكتب والأمانة زيارة إلى عدد من المدارس ومدرسة التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم بعض المساعدات الإنسانية للطلاب الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المهندس وائل سليم أمين أمانة العمل الجماهيري أن هذه الزيارة انطلاقا من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها ويتبناها الحزب منذ عدة أيام، مشيرا إلى أنها رسالة صادقة من جميع أعضاء الحزب الى هذه الفئة التي تحتاج كل دعم ومساندة من جميع أفراد المجتمع، وأن هناك زيارات أخرى لتقديم المساعدات الى المستحقين في اطار المبادرة.

ومما يذكر أنه سبق تنظيم زيارة لدر الأيتام بالعريش وتوزيع مساعدات على جميع نزلاء الدار من الأطفال اليتامى، كما تم تقديم كميات من المواد الغذائية والمساعدات العينية إلى مسؤولي الدار لتقديمها الى الأطفال كمساعدة رمزية أولية من الحزب وأمانة العمل الجماهيري لدعم الفئات المحتاجة.

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