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حوادث

حبس عاطل انتحل صفة شقيقه هربا من أحكام قضائية بالساحل

الخميس 21/مارس/2019 - 05:42 ص
حبس شخص
حبس شخص
عمرو خليفة
أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية وانتحال صفة شقيقة هربا من أحكام قضائية.

البداية كانت بضبط عاطل حال استقلاله سيارة "مقيدة باسمه" وبسؤاله عن تحقيق الشخصية قدم بطاقة رقم قومى "باسم رجب أ. م- " وعُثر بحوزته على كارنيه مُثبت به صورته.

وبالكشف الفنى عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "رشوة بالبحيرة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات- سلاح نارى بالجيزة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات" و22 حكم حبس جزئى، مستأنف فى قضايا ( تبديد، استيلاء ، مبانى ، ضرب) بإجمالى حبس أكثر من 14 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 464,750 جنيه.

وأثناء الفحص حضر صاحب مصنع تجميع دراجات نارية ومدير وشريك بشركة لتصنيع المواسير والحديد وتعرفا على المتهم المضبوط واتهماه بالنصب لاستيلائه من الأول على مبلغ 1,500 مليون ونصف المليون جنيه بدعوى شراء كمية من حديد التسليح والاستيلاء من الثانى على مبلغ مالى 750,000 سبعمائة وخمسون ألف جنيه بدعوى شراء كمية من حديد الخردة.

بمواجهة المتهم المضبوط بما جاء بالفحص وأقوال سالفى الذكر اعترف باحتفاظه ببطاقة رقم قومى خاصة بشقيقه المدعو رجب - بقصد انتحال شخصيته خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى القضايا المشار إليها، وأقر بوجود خلافات مالية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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