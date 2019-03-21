حبس عاطل انتحل صفة شقيقه هربا من أحكام قضائية بالساحل

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية وانتحال صفة شقيقة هربا من أحكام قضائية.





البداية كانت بضبط عاطل حال استقلاله سيارة "مقيدة باسمه" وبسؤاله عن تحقيق الشخصية قدم بطاقة رقم قومى "باسم رجب أ. م- " وعُثر بحوزته على كارنيه مُثبت به صورته.





وبالكشف الفنى عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "رشوة بالبحيرة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات- سلاح نارى بالجيزة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات" و22 حكم حبس جزئى، مستأنف فى قضايا ( تبديد، استيلاء ، مبانى ، ضرب) بإجمالى حبس أكثر من 14 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 464,750 جنيه.





وأثناء الفحص حضر صاحب مصنع تجميع دراجات نارية ومدير وشريك بشركة لتصنيع المواسير والحديد وتعرفا على المتهم المضبوط واتهماه بالنصب لاستيلائه من الأول على مبلغ 1,500 مليون ونصف المليون جنيه بدعوى شراء كمية من حديد التسليح والاستيلاء من الثانى على مبلغ مالى 750,000 سبعمائة وخمسون ألف جنيه بدعوى شراء كمية من حديد الخردة.



