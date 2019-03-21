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حوادث

حجز صاحب محل أجبر عاملا على توقيع 17 إيصال أمانة بالإكراه

الخميس 21/مارس/2019 - 06:02 ص
حبس
حبس
عمرو خليفة
أمرت نيابة المرج بحجز صاحب محل ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات؛ لاتهامه بإجبار عامل علي توقيع ١٧ إيصال أمانة بالإكراه.

تلقى المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من عامل بمحل "فراشة" بمنطقة عزبة النخل بدائرة القسم ومقيم بمحافظة المنيا مصابًا بجرح سطحى بالجبهة وكدمة بالرأس، بتضرره من صاحب المحل عمل المبلغ، تعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع 17 إيصال أمانة على بياض.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليه اعترف بإرتكاب الواقعة، مضيفا أنه نظرًا لإكتشافه قيام المجنى عليه بالاستيلاء على عدد من المقاعد والأدوات الكهربائية من داخل المحل عمله فقام بالتعدى عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه على بياض استرداد المسروقات.

وبإرشاد المشكو فى حقه تم ضبط 17 إيصال أمانة مزيلين ببصمة وتوقيع المجنى عليه داخل المحل، وبسؤال المجنى عليه بارتكاب الواقعة وأنكر واقعة السرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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