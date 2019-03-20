مسلحون يقتلون شخصا ويصيبون شقيقيه فى إطلاق نار على توكتوك بـ أبو النمرس

تكثف الاجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف غموض اطلاق مسلحين الرصاص علي 3 اشقاء بمنطقة ابو النمرس ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة الاخرين.



تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة اخطارا بدوي اطلاق اعيرة نارية ومقتل شخص، انتقلت علي الفور قوات الامن وتبين من الفحص الاولي بقيادة العميد عبد الرحمن ابو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة انه اثناء استقلال3 اشقاء توك توك اطلق عليهم مسلحون النيران ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة الاثنين الاخرين.



وشكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.