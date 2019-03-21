ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء: يجوز للإمام الجهر بالقراءات المختلفة في الصلاة

الخميس 21/مارس/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز لإمام صلاة الجماعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيها".

أجابت أمانة الفتوى، أنه يجوز شرعًا للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بها في صلواته الجهرية التي يؤم فيها الناس، بل قد يكون مستحبًّا أو واجبًا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القرآن الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءاته المتواترة؛ لئلا يندرس هذا العلم، أو يكون حكرًا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين.

وتابعت: ينبغي على مثل هذا الإمام أن يتعهد المصلين بإفهامهم بما يناسب عقولهم بحقيقة القراءات القرآنية وجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها؛ بحيث لا يحصل تشويش على جماعة المصلين بأن يقوم بعضهم بالفتح على الإمام عندما يقرأ ما لم يتعوده المأموم من قراءة أهل بلده التي اعتاد سماعَها والاستماعَ إليها، أو بأن ينكر هذه القراءة بالكلية فيقعَ في تكذيب كلام الله.

ترشيحاتنا

مضحك أم مثير للغضب؟.. طارق رمضان يحضر مؤتمر ضد «العنف ضد المرأة»

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

حضري السويسرول على الطاسة بطريقة محترفة

أصغر 30 عاما بـ5 خطوات فقط

شاهد.. قطاع العقارات القطري يتعرض لضربة موجعة بسبب سياسات تميم

حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو

مدبولي يشهد توقيع عقود الشراكة بين المجتمعات العمرانية وشركات تطوير عقاري.. اليوم

محمود عبد المغني ينشر صورة مع مايك تايسون: حملة فرعون

أحمد الشناوي ينشر صورته مع والدته بمناسبة عيد الأم

رئيس التشيك: تركيا حليف لداعش وليست عدوا له

ضياء رشوان يتولى اليوم مهام عمله نقيباً للصحفيين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معابد فيلة بأسوان.. مهد عبادة إيزيس وسر ارتباط الحكام بها.. صور

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

فيديو

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو
الفنانة سميرة عبد العزيز تحكي قصتها مع كسوة الكعبة.. فيديو
هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟