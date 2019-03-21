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تعليم

ختام فعاليات أسبوع عين شمس الطبي تحت شعار من أجل مصريين أصحاء اليوم

الخميس 21/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تختتم اليوم، الخميس، كلية الطب بجامعة عين شمس فعاليات مؤتمر أسبوع عين شمس الطبي، الذي أطلقته في إطار المؤتمر السنوي الأربعين تحت شعار "من أجل مصريين أصحاب".

وقال الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، إن مصر حاليا بمفترق طرق في التعليم العالي والصحة العامة، مشيرا إلى أنه يتم إعادة تنظيم ممارسة مهنة الطب في مصر من جديد.

وأضاف المتيني، في كلمته خلال المؤتمر السنوي لكلية الطب جامعة عين شمس تحت عنوان "معا من أجل مصريين أصحاء"، أنه يجب مواكبة تطوير التعليم الطبي في كل شيء، مشيرا إلى أن الكلية تستضيف كل المسؤولين عن التصنيفات الدولية، وعدد من الخبراء لشرح كيفية تحديد التصنيف الدولي للكليات، ومواكبة التطورات.

وأوضح عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أن التصنيفات الدولية غيرت تقييمها تماما لكلية الطب جامعة عين شمس منذ عام 2015 إلى العام الحالي، مشيرا إلى أن ترتيب الكلية كان 650 على العالم، إلى أن أصبح ترتيب الكلية اليوم ما بين أفضل 350 كلية في العالم، مؤكدا أن الكلية تستهدف أن تكون ضمن أفضل 200 كلية في العالم.

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