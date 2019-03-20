نجاة طفل من الموت بأعجوبة بعد فقدانه في الصحراء بالأرجنتين.. فيديو

تم العثور على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات على قيد الحياة بعد أن أمضى 24 ساعة وحده في الصحراء بالأرجنتين عندما انفصل عن عائلته أثناء تجوالهم، وفق ما كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.



واختفى الطفل بنيامين سانشيز خلال نزهة عائلية في سان خوان، وتم العثور عليه من قبل فريق من المتطوعين على بعد حوالي 13 ميلًا من المكان الذي اختفى فيه.



وأظهرت لقطات اللحظة التي تم إنقاذه فيها بعد أن عثر عليه حيًا في الصحراء.



وبعدما اختفى بنيامين سانشيز خلال النزهة العائلية في سان خوان، تم الدفع بـ 1000 من رجال الشرطة ورجال الإطفاء والمتطوعين للقيام بعملية بحث ضخمة.



كانت عائلة الطفل تخشى على صحته لأنه كان يرتدي فقط قميصًا وسروالًا وليس لديه طعام ولكن وجده متطوعون بعد نحو 24 ساعة على بعد حوالي 13 ميلًا من المكان الذي اختفى فيه وتم جمع شمله بوالدته في المستشفى بعد أن أمضى 24 ساعة في الصحراء.





