ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

نجاة طفل من الموت بأعجوبة بعد فقدانه في الصحراء بالأرجنتين.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:47 م
الطفل بين أحضان أمه
الطفل بين أحضان أمه
محمد علي
تم العثور على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات على قيد الحياة بعد أن أمضى 24 ساعة وحده في الصحراء بالأرجنتين عندما انفصل عن عائلته أثناء تجوالهم، وفق ما كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

واختفى الطفل بنيامين سانشيز خلال نزهة عائلية في سان خوان، وتم العثور عليه من قبل فريق من المتطوعين على بعد حوالي 13 ميلًا من المكان الذي اختفى فيه.

وأظهرت لقطات اللحظة التي تم إنقاذه فيها بعد أن عثر عليه حيًا في الصحراء.

وبعدما اختفى بنيامين سانشيز خلال النزهة العائلية في سان خوان، تم الدفع بـ 1000 من رجال الشرطة ورجال الإطفاء والمتطوعين للقيام بعملية بحث ضخمة.

كانت عائلة الطفل تخشى على صحته لأنه كان يرتدي فقط قميصًا وسروالًا وليس لديه طعام ولكن وجده متطوعون بعد نحو 24 ساعة على بعد حوالي 13 ميلًا من المكان الذي اختفى فيه وتم جمع شمله بوالدته في المستشفى بعد أن أمضى 24 ساعة في الصحراء.


نجاة طفل من الموت بأعجوبة بعد فقدانه في الصحراء بالأرجنتين.. فيديو
نجاة طفل من الموت بأعجوبة بعد فقدانه في الصحراء بالأرجنتين.. فيديو
نجاة طفل من الموت بأعجوبة بعد فقدانه في الصحراء بالأرجنتين.. فيديو
نجاة طفل من الموت بأعجوبة بعد فقدانه في الصحراء بالأرجنتين.. فيديو

ترشيحاتنا

فأل حسن.. الأهلي لا يعرف الخسارة أمام صن داونز

يخطط لزيارة مصر بعدما أصبح مليونيرًا في دقيقة واحدة..رحلة جودشايلد للثروة..صور

حكاية سيدة كانت سببا في عيد الأم .. أرملة علًمت أولادها ثم تركوها

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

اخبار النادي الاهلي اليوم الاربعاء 20-3-2019

شاهد.. الجماهير تمنع خروج حكام مباراة الزمالك والمقاولون من الملعب

يورجن كلوب ينصح محمد صلاح بالسير على خطى سايدو ماني

عماد النحاس: راض عن النتيجة وأداء المقاولون أمام الزمالك المتصدر.. فيديو

من هي الشاعرة المصرية التي احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ 112؟

ابن ليلى مراد يروى تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها أنور وجدى.. فيديو

شاهد.. لحظة نجاة شخص من الموت بأعجوبة بسبب زلزال مدمر في تركيا

سوق السيارات المستعملة.. أسعار أوبترا بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

الحكومة تتوعد الموظفين بقانون جديد لتحليل المخدرات.. فيديو
مصطفى الفقي: التعصب والعنصرية قتلا الرئيس الأمريكي كنيدي..فيديو
زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.. فيديو
مصطفى الفقي: هناك فارق بين اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا.. فيديو
الفقي: ترامب لم يدين حادث نيوزيلندا الإرهابي لانحيازه للجنس الأبيض.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟