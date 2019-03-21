التخطيط تطلق التقرير السنوي للمرصد المصري للمرأة في مجالس الإدارة اليوم

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم، الخميس، التقرير السنوى للمرصد المصرى للمرأة فى مجالس الإدارة لعام 2018، برعاية وحضور الوزيرة هالة السعيد، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بمقر معهد التخطيط القومى.





وأكدت "السعيد"، أن المؤتمر سيناقش نتائج التقرير وتمثيل المرأة فى المناصب القيادية، مشيرة إلى أهمية العمل على تمكين المرأة، حيث تضمنت استراتيجية المرأة 2017 عددًا من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر فى سوق العمل وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا، مشيرة إلى أن الاستراتيجية ساهمت فى زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012، مشددةً على أن مشاركة المرأة فى الحياة العملية، وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية.





وأضافت الوزيرة أن هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحدًا من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة فى كافة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن حصول المرأة على كافة حقوقها فى جميع الأهداف يضمن العدالة والاندماج الاجتماعى وجنى جميع المواطنين والأجيال القادمة ثمار التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية المساواة بين الجنسين فى كافة المجالات وأن حصول المرأة على وظيفة لائقة أمر جوهرى لنمو شامل ومستدام.



