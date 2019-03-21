رئيس أسيوط الأزهرية: لدينا 30 روضة واعتمدنا 6 معاهد من ضمان الجودة

قال الدكتور علي عبد الحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، لدينا 30 روضة خلال عام 2018م للتعليم التمهيدي في عدة إدارات لرفع مستوي التلاميذ وتنمية مهاراتهم قبل الالتحاق بالتعليم الابتدائي.
وأضاف في تصريح له أمس، الأربعاء، أننا نسعى لافتتاح مركز التدريب التربوي بالمنطقة، الذي سيخدم محافظات الصعيد، أواخر النصف الأول من العام الجاري بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.
وأشار إلى أنه تم اعتماد أربعة معاهد (مكة المكرمة بأبنوب – عمر بن الخطاب النموذجي بأسيوط – عمر الديب بالبداري – أبو تيج الابتدائي) خلال الفصل الدراسي الثاني 2017 /2018م، وزارت فِرق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد معهدي (فتيات القوصية – البورة الابتدائي) خلال الفصل الدراسي الأول 2018 /2019م، وتم اعتمادهما، ويَجري الاستعداد لتجهيز عددٍ من المعاهد الأخرى تمهيدًا للتقدم لاعتمادها خلال الفصل الدراسي الثاني أو الفصل الدراسي الأول من 2019 /2020م.