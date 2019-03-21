رئيس أسيوط الأزهرية: لدينا 30 روضة واعتمدنا 6 معاهد من ضمان الجودة

قال الدكتور علي عبد الحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، لدينا 30 روضة خلال عام 2018م للتعليم التمهيدي في عدة إدارات لرفع مستوي التلاميذ وتنمية مهاراتهم قبل الالتحاق بالتعليم الابتدائي.





وأضاف في تصريح له أمس، الأربعاء، أ ننا نسعى لافتتاح مركز التدريب التربوي بالمنطقة، الذي سيخدم محافظات الصعيد، أواخر النصف الأول من العام الجاري بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.



