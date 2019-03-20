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ديني

محمد صبحي يشارك فى لقاء جماهيري داخل ساحة صوفية بالأقصر

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:45 م
صدى البلد
محمد شحتة
حل الفنان محمد صبحي والدكتور سيد فؤاد وعزة الحسيني اليوم، ضيوفا على ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمحافظة الأقصر، وهي ساحة صوفية تهتم بذوي الهمم وتشرح لهم الدروس الدينية بلغة الإشارة.

وبدأ اللقاء بكلمة الشيخ أحمد مرتضى مقدما للضيوف ومرحبا بهم ثم تكلم الفنان محمد صبحي وأبدى سعادته لما لاحظه من اجتماع الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم عند شيخهم ليتعلموا منه ويقدموا العطاء لمجتمعهم ووطنهم.

وقال صبحي: الذي يستطيع أن يجمع حوله كل فئات الجماهير "المسن والطفل والرجل والمرأة بوعي وعقل وفكر على أعلى مستوى.. ويستطيع توصيل رسالته للجميع .. هو من يستحق أن نطلق عليه ( العبقري ) ..وهذا ما رأيته واضحًا في هذا الشيخ أحمد مرتضى .

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