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هيكل: مصر حجبت مواقع تحرض على الإرهاب.. وتكاتف العالم يعزز مواجهته ..فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 01:13 ص
أسامة هيكل
أسامة هيكل
هاني حسين
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مصر اتخذت قرارًا بحجب المواقع التي تحرض على الإرهاب، لافتًا إلى أن أستراليا حذت حذونا بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي، وحجبت المواقع التي تبث الكراهية.

وأضاف "هيكل"، في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن الإرهاب قد يطول أي مكان في العالم ولا يعد ظاهرة خاصة بجزء معين منه، مشيرًا إلى أن تكاتف العالم ضرورة للقضاء عليه.

وأشار إلى أنه على الأمم المتحدة اتخاذ قرار دولي بحجب المواقع التي تبث الكراهية والمحرضة على الإرهاب، إضافةً إلى اتخاذ قرار حاسم ضد الدول الداعمة للإرهاب.

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