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محافظات

محافظة الدقهلية: نواجه تحديات في منظومة النظافة

الخميس 21/مارس/2019 - 05:55 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن منظومة النظافة في المحافظة تواجه تحديات عدة في مقدمتها عدم توافر العمالة اللازمة للقيام بعملية الجمع والنقل في جميع الوحدات المحلية بالمحافظة. 

وقال محافظ الدقهلية، في اجتماع عقده مساء أمس، الأربعاء، لاستعراض إنجازات المحافظة في المجالات والمعوقات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات في المحافظة، إن منظومة الجمع تحتاج 5049 عاملًا جديدًا تبلغ رواتبهم 138 مليون جنيه سنويًا. 

وأضاف أن المعدات الخاصة بمنظومة النظافة تعاني من عدم الكفاءة في العمل نتيجة احتياجها للصيانة، وقد تم عمل مقايسات لإصلاحها بمبلغ 35 مليون جنيه، مؤكدًا نحتاج إلى معدات جديدة للجمع والنقل وتنفيذ منظومة الجمع من المنبع بإجمالي 333 مليون جنيه، كما تحتاج إلى 5 سيارات لكنس الشوارع بإجمالي 17.5 مليون جنيه. 

وقال محافظ الدقهلية، إننا نعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية ونقوم بعرض احتياجات المحافظة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي يولي احتياجات المحافظة اهتماما كبيرا. 

وأضاف أننا مصممون على رفع مستوى النظافة في مدن المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مهما كانت التحديات وسنتصدى لأي مشكلات بحلول علمية وواقعية.

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