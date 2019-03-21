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حضري السويسرول على الطاسة بطريقة محترفة

الخميس 21/مارس/2019 - 09:00 ص
حضري السويسرول على
حضري السويسرول على الطاسة بطريقة محترفة
آية التيجي
تعتبر حلوى السويسرول من الحلويات الخفيفة والجميلة التي يمكن أن يحبها أطفالك أو يمكنك إعطاؤها لهم مع وجباتهم المدرسية.  

لذا قدّمت الشيف نونا طريقة بسيطة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لتحضير السويسرول بحشوات مختلفة ولكن في الطاسة، وبمذاق لذيذ، ومغذي ايضا، واليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير السويسرول:

8 ملعقة كبيرة دقيق
6 ملعقة كبيرة سكر
4 بيض
فانيليا

(الحشوة)
مربى فراولة
كريمة شوكولاتة قابلة للدهن

طريقة تحضير السويسرول في الطاسة:

١- نحضر بوله ونضع بها البيض والفانيليا، ونروبه جيدا بالمضرب السلك، ونضع السكر ونخلط جيدا ثم نضع نصف كمية الدقيق، ونخلط جيدا حتى يختفي أثر الدقيق ثم نضع النصف الأخر، ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط ناعم بدون أى تكتلات.

٢- ثم نحضر طاسة تيفال غير لاصقة وندهنها بدهنة زيت من جميع الجهات، ثم نضعها على نار هادئة تماما ثم نضع نصف المقدار فى الطاسة ونساوي الارضيه، ونغطى الطاسة ونتركها لمدة 10 دقائق.

٣- ثم نختبرها بعود خلة وفي حال خروجها نظيفه نرفع الطاسة من على النار، ونرفع السويسرول من الطاسة بهدوء الاسباتيولا، ونتركه جانبا حتى يهدأ ثم نضعه فى ورق زبدة ونلفه رول، ونتركه جانبا فترة من الوقت حتى يهدأ تماما.

٤- ثم نحشيها بالمربى أو الشوكولاتة القابلة للدهن، ونلف رول ونضعها فى ورق الزبدة مرة أخرى، ونلف عليه ونغلقه من الجانبين، وندخله الثلاجه لمدة 10 دقائق حتى يتماسك ثم نخرجه ويقطع، ثم يقدم.. 

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