إصابة شابين بارتجاج في المخ بحادث تصادم بين موتوسيكلات بالبحيرة

أصيب شابان بارتجاج في المخ؛ إثر وقوع حادث تصادم بين 2 موتوسيكل بشارع المدارس بمدينة إيتاى البارود، وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.





كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة إيتاى البارود؛ يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 موتوسيكل بشارع المدارس وبالانتقال والفحص تبين إصابة "محمد س. د"، 19 سنة، "السيد ح،ال"، 28 سنة، مقيمين بدائرة مدينة إيتاي البارود مصابين بارتجاج في المخ".





وتم نقل المصابين للمستشفى العام إيتاي البارود العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.