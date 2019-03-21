في عيد الأم.. مي كساب عن والدتها الراحلة: يارب خليني لولادي عشان ميبقوش زيي

هنأت الفنانة مى كساب كل أم، بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابها على "تويتر"، حيث تحدثت في الوقت ذاته عن والدتها الراحلة، بشكل مؤثر.





وغرَّدت "مي": "الله يرحمك يا أمي يا طعم الحياة، شبع امك منك واشبع منها عشان هييجي يوم وتتمني لحظه تبقي تحت رجليها، يارب خليني لولادي عشان ما يبقوش زيي، وفرحني بيهم واشيل ولادهم وابقي جنبهم واشيل عنهم".





وتصور "مى"، حاليًا دورها في مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة "شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري"، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.