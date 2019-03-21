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اقتصاد

رئيس تنمية المشروعات: ننفذ برامج تنموية تتبناها الدولة للحد من الفقر

الخميس 21/مارس/2019 - 01:53 ص
نيفين جامع رئيس جهاز
نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات في ندوة صدى البلد
محمد صبيح
صرحت "نيفين جامع"، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز حريص على المساهمة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية والعمل على تحسين المرافق في المناطق المحرومة من تلك الخدمات؛ بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يتيح تنفيذ استراتيجية الدولة في التوسع في هذه النوعية من المشروعات بما تحققه من تنمية اقتصادية وإتاحة فرص عمل للشباب.

وأكدت أن الجهاز يقوم في المرحلة الحالية بتنفيذ العديد من البرامج التنموية التي تتبناها الدولة للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات وجمعيات المجتمع المدني في إتاحة كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز بجميع المحافظات.

جاء ذلك في خلال توقيع عقد مشروع تطوير منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة بإجمالي تمويل 25.200 مليون جنيه منها 24 مليون جنيه مقدمة من جهاز تنمية المشروعات والباقي مساهمة محلية من المحافظة، حيث قام بالتوقيع نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

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