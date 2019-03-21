المركزي: 10% زيادة في المدفوعات الرقمية توفر 200 ألف فرصة عمل.. فيديو

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن الاعتماد على الدفع غير النقدي يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد.



وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدفع غير النقدي يحد من التضخم لأنه يقضي على عدم استرداد "الفكة".



وأشار وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن كل 10% زيادة في المدفوعات الرقمية توفر 1.5 مليار دولار وتوفر أيضا 200 ألف فرصة عمل.