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حوادث

التحريات: خصومة على بيع أنابيب الغاز وراء إطلاق النار على 3 أشقاء بأبو النمرس

الخميس 21/مارس/2019 - 02:07 ص
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول إطلاق مسلحين النيران على 3 أشقاء بأبو النمرس، أن القتيل يُدعى "أحمد.م.ا.ع"، 31 سنة، أُصيب بطلقتين الأولى سببت فتحتي دخول وخروج دخلت من الظهر وخرجت من القلب، والثانية بجانبه. 

وأضافت التحريات، أن شقيقيه أصيب أحدهما برصاصة في الرجل، والآخر برصاصة باليد اليسرى، وتبيَّن من التحريات وفحص علاقات المجني عليهم أنه توجد خصومة ثأرية بينهم وعائلة أخرى منذ عام؛ بسبب خلاف على بيع أسطوانات غاز. 

تلقى اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بدوي إطلاق أعيرة نارية ومقتل شخص، انتقلت علي الفور قوات الأمن، وتبيَّن من الفحص الأولي بقيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه أثناء استقلال 3 أشقاء توك توك أطلق عليهم مسلحون النيران؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين. 

وشكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.

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