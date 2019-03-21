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رياضة

حارس الشباب يتدرب مع فريق سيراميكا الأول استعدادا لمواجهة كوكاكولا وديا

الخميس 21/مارس/2019 - 04:32 ص
عبدالله هشام
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تصعيد اللاعب ماهر إبراهيم ماهر، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي، مواليد عام 1999، لإكسابه مزيدًا من الخبرات من خلال التدريب مع حراس الفريق الأول.

وأشاد الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة هيثم شعبان، وكذلك مصطفى عفيفى مدرب حراس المرمى، بماهر وأكدوا أنه من الحراس الواعدين، وسيكون له مستقبل طيب في عالم الساحرة المستديرة.

ويخوض سيراميكا كليوباترا مواجهة ودية، في الثالثة عصر الجمعة المقبل، مع فريق كوكاكولا على ملعب الشرطة بالعباسية، استعدادا لخوض مباراة دمياط يوم الخميس المقبل، على ملعب رأس البر، بالجولة الثالثة والعشرين لدوري الدرجة الثانية.

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