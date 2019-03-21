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اقتصاد

وزيرة التخطيط: استراتيجية تمكين المرأة ساهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بـ50%

الخميس 21/مارس/2019 - 02:10 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
اية الجارحي
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أهمية العمل على تمكين المرأة، حيث تضمنت استراتيجية المرأة 2017 عددًا من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الاستراتيجية ساهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012، مشددةً على أن مشاركة المرأة في الحياة العملية، وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

أضافت الوزيرة، أن هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحدًا من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة في كافة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن حصول المرأة على كافة حقوقها في جميع الأهداف يضمن العدالة والاندماج الاجتماعي وجني جميع المواطنين والأجيال القادمة ثمار التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وأن حصول المرأة على وظيفة لائقة أمر جوهري لنمو شامل ومستدام.

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