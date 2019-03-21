سيف زاهر: يجب عقاب من خرج عن النص في مباراة الزمالك والمقاولون ..فيديو

طالب سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة المصري، بوقفة تجاه التجاوز الذي حدث بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.





وقال "زاهر"، في تصريحات عبر "أون سبورت"، "يجب أن يكون هناك وقفة بسبب أحداث ما بعد مباراة الزمالك والمقاولون، وما حدث تجاه طاقم حكام المباراة".





وتابع: "نريد أن تحضر الجماهير المباريات بعدد محدود، لكن من يخرج عن النص يجب أن يتم عقابه، في النهاية نحن نلعب كرة قدم، ولا يجب أن يكون هناك خروج عن النص".





واختتم "يجب أن يكون هناك وقفة تجاه ما حدث بعد المباراة، يجب أن نرفض تلك اللقطات، نحن لا نريد أي متجاوز داخل المدرج، نريد المشجع الذي يُضيف لصناعة كرة القدم".