ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سيف زاهر: يجب عقاب من خرج عن النص في مباراة الزمالك والمقاولون ..فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 02:01 ص
أحداث ما بعد مباراة
أحداث ما بعد مباراة الزمالك والمقاولون
محمد رشاد
طالب سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة المصري، بوقفة تجاه التجاوز الذي حدث بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.

وقال "زاهر"، في تصريحات عبر "أون سبورت"، "يجب أن يكون هناك وقفة بسبب أحداث ما بعد مباراة الزمالك والمقاولون، وما حدث تجاه طاقم حكام المباراة".

وتابع: "نريد أن تحضر الجماهير المباريات بعدد محدود، لكن من يخرج عن النص يجب أن يتم عقابه، في النهاية نحن نلعب كرة قدم، ولا يجب أن يكون هناك خروج عن النص".

واختتم "يجب أن يكون هناك وقفة تجاه ما حدث بعد المباراة، يجب أن نرفض تلك اللقطات، نحن لا نريد أي متجاوز داخل المدرج، نريد المشجع الذي يُضيف لصناعة كرة القدم".

ترشيحاتنا

ملخص وأهداف المباراة المثيرة بين الزمالك والمقاولون.. فيديو

يخطط لزيارة مصر بعدما أصبح مليونيرًا في دقيقة واحدة..رحلة جودشايلد للثروة..صور

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

المقاولون يباغت الزمالك بهدف التعادل .. فيديو

فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها الغامض.. فيديو

الأهلي يواجه صن داونز فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

ياسمين عبد العزيز .. أزمات لا تنتهي .. من محمد سعد إلى نجلة هشام سليم وحتى تامر حسني

اخبار النادي الاهلي اليوم الاربعاء 20-3-2019

شاهد.. مقطع نادر لـ ليلي مراد في لقاء تلفزيوني مع بليغ حمدي

مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

بشرى سارة من السكك الحديدية لـ المرضى وكبار السن.. فيديو

سيف زاهر: يجب عقاب من خرج عن النص في مباراة الزمالك والمقاولون ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

في اليوم العالمي للسعادة.. الزمالك يعكنن على جماهيره ويتعادل مع المقاولون.. فيديو

سيف زاهر: يجب عقاب من خرج عن النص في مباراة الزمالك والمقاولون ..فيديو

شاهد.. الجماهير تمنع خروج حكام مباراة الزمالك والمقاولون من الملعب

إبراهيم سعيد : سبب وحيد يضيع بطولة الدوري من الزمالك

ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الزمالك .. حسم الصدارة في القمة

شاهد.. تعليق وائل جمعة بعد قرعة الأهلى فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد التعادل مع المقاولون .. جدول ناري لـ الزمالك في شهر أبريل..صور

مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

محمد صلاح وساديو ماني يحققان رقما قياسيا غائب عن ليفربول منذ 38 عاما

يوم رياضي ساخن.. الزمالك يتعثر محليا ويترقب قاريا.. والأهلي بين نار القمة وحلم التاسعة

رحلة المجد الأفريقى.. الأهلى فى مهمة صعبة أمام صن داونز.. والزمالك يخشى المفاجآت

بالأرقام.. عماد النحاس عقدة الزمالك للمرة الرابعة في تاريخه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو
هشام سليم: تم تحجيم مسيرتي الفنية حتى لا يعلو نجمي ..فيديو
هيكل: مصر حجبت مواقع تحرض على الإرهاب.. وتكاتف العالم يعزز مواجهته ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟