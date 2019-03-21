يوم رياضي ساخن.. الزمالك يتعثر محليا ويترقب قاريا.. والأهلي بين نار القمة وحلم التاسعة

شهد يوم الأربعاء، عددًا من الأحداث الرياضية الهامة أهمها قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية، ومباراة الزمالك مع المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري.





وأسدل الستار على قرعة دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية وتحددت مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي.





وأسفرت عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مواجهة شرسة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ومواجهة الزمالك مع حسنية أغادير المغربي.





تزامن موعد القرعة الإفريقية مع مباراة الزمالك والمقاولون العرب، حيث دخل اللاعبون اللقاء ومن داخلهم يريدون معرفة منافسهم القادم في الكونفدرالية، وطموح آخر هو الفوز بالمباراة للابتعاد بالصدارة قبل مباراة القمة مع الأهلى يوم 30 مارس من الشهر الجاري.





أنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا قبل دخول اللاعبين إلى الغرف المغلقة بلحظات، لكن في الشوط الثاني حدث ما لم يكن يتمناه جماهير الأبيض، المقاولون يتعادل ثم عاد أبناء ميت عقبة بهدف التقدم لكن عزيمة كتية عماد النحاس، وقفط أمام طموحات جماهير الزمالك بعد هدف لاعب الأبيض السابق أحمد على.





وواصل الفارس الأبيض رغم التعادل أمام المقاولون العرب صدارة المسابقة المحلية وارتفع رصيده الى 53 نقطة فيما ارتفع الذئاب إلى 35 نقطة.





تعادل كان يتمناه الأهلى خسارة قبل مباراة القمة لكن لن يختلف كثيرا حيث وضع الضغط على الزمالك المطالب بالفوز أو التعادل ليبقى في مكانه المفضل منذ بداية المسابقة متربعًا على عرش الصدارة .





مباراة القمة ليست الوحيدة التي يتمناها الأهلى بل لديه طموحات عديدة لحصد لقبه الـ 9 في مسابقة دوري الأبطال، خاصة بعد ضياع اللقب الأغلى أفريقيا من المادر الأحمر في النسختين الماضيتين، أمام الوداد المغربي في 2017 والنسخة الأخيرة أمام الترجي التونسي.





جماهير الأهلى لن ترضي بضياع اللقب بعد الصفقات والتدعيمات التي حصل عليها الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، خاصة على المستوى الهجومي.





وأبدى عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي احترامه لفريق صن داونز، ودوافعه التي لا تقل عن دوافع الأهلي في تخطي عقبة دور الثمانية والتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة، ولكن الأهلي هدفه واحد، وهو الوصول إلى منصات التتويج، وسيأخذ طريق البطولة خطوة خطوة، وصولًا إلى الهدف الذي يسعى إليه باستعادة اللقب الأفريقي.





وأوضح مدير الكرة، أن الوقت لا يزال مُبكرًا للتفكير في مباراة صن داونز، خاصة وأن الأهلي سيخوض مباراة قوية في الدوري أمام الزمالك يوم 30 من مارس الجاري، على أن يبدأ بعدها التفكير في لقاء صن داونز.





وقال سيد عبد الحفيظ، إن فريق صن داونز من أفضل الفرق التي سجلت أهدافًا في بطولة دور أبطال أفريقيا، ويمتلك خبرة اللعب في البطولات الأفريقية بشكل عام، مما يزيد من صعوبة وقوة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.





ويحمل الأهلي رقم قياسي يطمئن جماهيره قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، حيث لايعرف المادر الأحمر طعم الخسارة أمام هذا الفريق في مواجهة سهلة نسبيًا.





ويدخل القطب الأخر في الكرة المصرية مواجهة ثمن النهائي وعينه على حصد لقب قاري غائب منذ 17 عامًا، حين يواجه حسنية أغادير المغربي.





الأداء المميز محليًا وتصدره للدوري رفع سقف طموحات جماهير الأبيض لحصد الكونفدرالية هذا العام، خاصة مع توهج أغلب عناصره من فرجاني ساسي مرورًا بـ أوباما المتألق وصولًا لكهربا صاحب الفولت العالي.





ويتمنى الزمالك إضافة اللقب الغائب إلى خزائنه وهو "الكونفدرالية " التى لم يسبق للأبيض التتويج بهذا اللقب من قبل، على غرار الأهلي الذي حصده في 2015.





ويشهد تاريخ الأبيض مع أندية المغرب تسجيل أهداف أكثر حيث سجل الزمالك 22 هدف ودخل مرماه 10 أهداف.





ومن المقرر، أن تقام مباريات الذهاب للدور الربع النهائي أحد أيام 5 و6 من أبريل المقبل بجنوب أفريقيا، على أن تقام مباريات الإياب في مصر أحد أيام 12 و13 من الشهر ذاته.