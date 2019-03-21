تأسيس 735 شركة بنظام الاستثمار الداخلي بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال فبراير

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تأسيس 735 شركة بنظام الاستثمار الداخلى بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 36 % من قيمة الاستثمارات، والمناطق الحرة تم تأسيس 4 شركات بقيمة 40 مليون جنيه بنسبة 1 % من إجمالي الاستثمارات، وبلغ عدد الشركات المؤسسة وفق قانون الشركات 1320 شركة، بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 63% من إجمالي الاستثمارات، وتصدر القطاع الخدمى الشركات بقيمة 2.3 مليار جنيه يليه القطاع الصناعى بقيمة 839 مليون جنيه، وتصدرت محافظة القاهرة أعلى الاستثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه يليها محافظة الجيزة بقيمة 1.6 مليار جنيه.





وأوضحت أن قيمة استثمارات المصريين خلال فبراير 2019م بلغت 3.9 مليار جنيه بنسبة 84% من إجمالي الاستثمارات، وبارتفاع قدره 55% عن الشهر المماثل في 2018، فيما بلغت قيمة استثمارات العرب 609.8 مليون جنيه بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع قدره 138% عن فبراير 2018م، وبلغت قيمة استثمارات الأجانب 123 مليون جنيه بنسبة 3% من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع قدره 21% عن فبراير 2018م.





وأشارت إلى أنه تم تأسيس 149 شركة طبقًا للشكل القانونى "الشخص الواحد" خلال فبراير 2019م برؤوس أموال مصرية وعربية وأجنبية قدرها 17 مليون جنيه، كما تم تأسيس شركتين برؤوس أموال 770 مليون جنيه فى مجال الخدمات التجارية الخدمات التعليمية وبرؤوس أموال مصرية.





الجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيسها يبلغ 50 ألف جنيه، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.