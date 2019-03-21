شاهد.. غرق عروس قبل فرحها بساعات.. وكفنها فستانها الأبيض

ذكرت صحيفة "بلفاست تيليجراف"، أنه وفي حادثة مؤسفة، سيتم دفن عروس بشكل خاص بعدما ماتت غرقًا، بينما كانت تحضر احتفالًا مع أصحابها قبل زفافها بساعات في أيرلندا، والمفاجأة أنها ستدفن بفستان زفافها الذي لم ترتديه أبدًا.





ويُعتقد أن العروسة الشابة التي ماتت غرقًا "رووث ماجواير"، 30 عامًا، سقطت في مياه كارلينجفورد لوف في مقاطعة لوث بعد وقت قصير من منتصف الليل، بعدما انفصلت عن صديقاتها بعد مغادرتها "تافيز" وهو اسم مكان الاحتفال.





وبعد انتشال جثتها، كتب خطيبها "جيمس جريفين" وداعًا عاطفيًا، حيث كتب عبر "فيسبوك": "لم تكن رووث شريكتي فحسب، بل كانت رفيقة روحي. ستبقى حبي دائمًا".





ونشرت الصحيفة صورًا لـ"رووث ماجواير" مع شقيقتها "راشيل" و"يلكنسون" (يسار)، وصديقتها "ميشيل مكابي" (يمين)، وصورة أخيرة لرووث مع خطيبها "جيمس جريفين".





وفي مقابلة مع صحيفة "بلفاست تيليجراف"، وصفت شقيقة ماجواير الكبرى راشيل ويلكنسون بأنها كانت "شخصًا جميلًا وكان لديها كل شيء لتعيش من أجله"، قبل أن تضيف: "سنجعلها ترتدي فستان زفافها في التابوت" ككفن لها.





وكانت رووث تعمل ممرضة، وهي في الأصل من بلفاست، ويُعتقد أنها كانت تسير على جسر بجوار المياه ويظهر أنها فقدت توازنها فسقطت في المياه ولم تستطع النجاة.





وبعد الإبلاغ عن اختفائها بدأت رحلة بحث من قبل خطيبها وأهلها وأصدقائها والشرطة وخفر السواحل وأفراد متطوعون.



