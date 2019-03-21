ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التنمية الصناعية: 17 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 21/مارس/2019 - 04:31 ص
مجمعات صناعية
مجمعات صناعية
ولاء عبد الكريم
قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم توفير أراضٍ صناعية مرفقة بمساحة أكثر من 30 مليون متر مربع منذ 2016 حتى الآن ومن المخطط أن يتم طرح نحو 60 مليون متر حتى نهاية 2020.

كشف "غازي"، عن إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا جديدًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تسكين 3 مجمعات وهم مرغم وبدر وبورسعيد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من نحو 60% من أعمال الإنشاءات بنحو 13 مجمعًا صناعيًا يضم 10 مجمعات في وجه قبلي و3 مجمعات وجه بحري، متوقعا الانتهاء بالكامل قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أنه جارٍ ترفيق أكبر منطقة صناعية في مصر في الفيوم، بعد إجمالي مناطق العاشر من رمضان، وتسمى بالمنطقة الصناعية أول الفيوم، وتبلغ مساحتها 7800 فدان، وستكون منطقة صناعية عالمية من الجيل الرابع.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، من خلال عدد من القوانين وفى مقدمتهم ، قانون 83 لولاية الأراضي، والذي يعطي الهيئة الحق في التصرف في الأراضي التي تخصص الأغراض التنمية الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

ترشيحاتنا

مسلحون يقتلون شخصا ويصيبون شقيقيه فى إطلاق نار على توكتوك بـ أبو النمرس

إبراهيم سعيد : سبب وحيد يضيع بطولة الدوري من الزمالك

فرج عامر يكشف تفاصيل فصل 18 عاملا بنادي سموحة بسبب المخدرات ..فيديو

أستاذ علم اجتماع يكشف سبب زيادة معدلات الطلاق في مصر.. فيديو

ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الزمالك .. حسم الصدارة في القمة

نبيل الحلفاوي لـ الزمالك: مش قلتلكم الدوري في الملعب

هيثم فاروق لـ لاعبي الزمالك: في انتظاركم يوم مباراة القمة

في اليوم العالمي للسعادة.. الزمالك يعكنن على جماهيره ويتعادل مع المقاولون.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. أسعار أوبترا بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو

السيطرة على حريق شب في مخزن بويات بشبرا الخيمة

عزمي مجاهد يدافع عن ميدو بعد إقالته من الوحدة السعودى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟