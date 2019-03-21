هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو

قال الفنان هشام سليم، إن علاقته بوالده صالح سليم كانت قائمة على الصراحة، مضيفًا: "كان يحب أن يراني أتحمل المسئولية في حياتي، وفي بداية مشواري الفني صرفت أموالي كلها، ولم يتبقَ معي أموال، ومكثت في البيت، ولاحظ والدي ذلك، وقال لي «أنت قاعد في البيت عشان معكش فلوس» وأعطاني 1000 جنيه".





وأضاف "سليم"، في حواره مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع على قناة "أون إي"، "كنت بقعد برة البيت لمدة 3 ايام، ومكنش حد بيكلمني".





وتابع: "كنت أتمتع بالحرية في تصرفاتي في فترة شبابي، ولكن كان هناك حدود على رأسها عدم الإساءة إلى أحد".