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رياضة

الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة

الخميس 21/مارس/2019 - 04:10 ص
الشباب والرياضة تفتتح
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لذوى الإعاقة
ريهام بكير
افتتحت وزارة الشباب والرياضة الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة تحت شعار "هدف واحد.. حلم واحد" الذى يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 20 حتى 27 مارس الجاري. 

شهد الاحتفال الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق - وزير قطاع الأعمال ، واللواء أحمد فتحي خليفة- مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، والمستشار عبد المنعم الشاعري -مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، و المهندسة أمل مبدي- رئيس الاتحاد الرياضي المصرى للاعاقات الذهنية، و الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، و الدكتور طايع عبد اللطيف - مستشار وزير التعليم العالي،و دليله كحيل - رئيس الاتحاد الجزائري بمصر، والدكتور محمود حسن - ممثل وزارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ولفيف من اعضاء البرلمان المصري والافريقي، وممثلي السفارات العربية والافريقية بمصر .

كما شهد الاحتفالية وفود إفريقية وعربية من ذوي الاعاقة من دول جنوب السودان، السودان، اليمن، الجزائر، تشاد ، نيجيريا، الصومال، بنين، بالإضافة إلى وفد مصر من ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الكلمة التي ألقاها خلال حفل الافتتاح أن الملتقى يسعى لاكتشاف مواهب ذوى القدرات والهمم في الأعمال الفنية المختلفة، وتبادل الخبرات بين الشباب العربي والإفريقي في مجالات الإبداع.

وأضاف: "أن الملتقى يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وحرص القيادة السياسية على تبنى قضايا القارة السمراء واستعادة مصر لدورها القيادى الأفريقى وبناء علاقات الثقة والتعاون مع الاشقاء الأفارقة". 

وأوضح أننا نجتمع اليوم لنحتفل ونشاهد سويًا إبداعات أبنائنا الصغار من ذوى القدرات والهمم التي تعكس براءتهم ورؤيتهم للحاضر والمستقبل في أعمال فنية مبدعة تظهر لنا من خلال الأفلام القصيرة، والتصوير الضوئي، والأشغال الفنية، والتصوير الزيتي. فكلنا شغف لمشاهدة أعمالكم الإبداعية.

وتابع وزير الشباب " إننا نؤمن في الوزارة بالإبداعات الخلاّقة التي يتمتع بها الموهوبون من شباب مصر والدول العربية والإفريقية في مختلف المجالات ومنهم أصحاب القدرات والهمم الذين نعتبرهم نموذجًا للإرادة والتحدى". 

وتابع: "نسعى إلى تحقيق الاندماج الإيجابي لذوى القدرات والهمم في المجتمع إيمانًا منا بقدراتهم وإمكانياتهم، كما نولي عناية خاصة برفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية".

وأوضح الدكتور أشرف صبحي إنه يتم التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوى القدرات والهمم في جميع المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الدولية لأصحاب القدرات والهمم في مختلف البطولات والأنشطة الفنية والثقافية، مضيفًا إنه يتم العمل على مساواة أصحاب القدرات والهمم الحاصلين على الميداليات الأولمبية والعالمية والقارية على المستوى الدولى بالأسوياء في الجوائز المالية المقدمة لهم، وذلك فى ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أعلنها في 24 ديسمبر الماضي خلال تشريف سيادته لاحتفالية "قادرون باختلاف".

كما ثمن الوزير على إنجازات البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتى تستضيفها مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 14 حتى 21 مارس الجاري في إنجاز يؤكد قدرة أبناء مصر على مواجهة التحدى، وتحقيقهم للإنجازات والنتائج المبهرة في مختلف البطولات.

كما أشار الدكتور أشرف صبحي إلى مجهودات مكتب ذوى القدرات والهمم بالوزارة، وسعيه إلى تنفيذ سياسة واستراتيجية الوزارة في دمج أصحاب القدرات والهمم في مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة على مدار العام.
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة
الشباب والرياضة تفتتح الملتقى العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة

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