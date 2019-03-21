أصغر 30 عاما بـ5 خطوات فقط

اتباع عادات صحية وتطبيقها بشكل يومي من الممكن أن يجعل صحة الإنسان في تحسن دائم، فليس على الشخص راغب التغيير إلا اتباع بعض العادات فقط دون تكلفة إضافية للحصول على جسد صحي وأكثر لياقة، وتعد بداية الربيع فرصة جيدة لممارسة هذه الخطوات التي تجعل الشخص أصغر من عمره الحقيقي بمعدل 30 عامًا.





أوضح خبراء الصحة والتغذية في دراسة جديدة نُشرت بمجلة "نيوز ويك" الأمريكية، أنه من الممكن تحسين الصحة من خلال اتباع 5 خطوات فقط وهي:





- تناول مزيد من البروتين





تشير الأبحاث إلى أن البالغين أقل من 65 عامًا يجب أن يستهلكوا حوالي 80 جرامًا من البروتين الغذائي لكل كجم للحفاظ على صحتهم، أما بعد 65 عامًا فيجب ألا يقل تناولهم للبروتين يوميًا عن 68 جرامًا لكل كجم من وزنهم.





- تخصيص وقت للاهتمام بنفسك





الرعاية الذاتية لا تقتصر فقط على الاهتمام بالبشرة، ولكن الاهتمام بشكل الجسد العام من خلال الاهتمام بتنظيفها المستمر ووضع المرتبات، وممارسة الرياضة التي تجعل القوام أكثر جاذبية.





- تحرك أكثر





حدد لنفسك هدفًا صغيرًا لدمج المزيد من الحركة في روتينك اليومي، خاصةً في الأيام التي لا يكون لديك فيها وقت للوصول إلى صالة الألعاب الرياضية.





- 30 ثانية للتنفس بعمق يوميا





يوجد خطوة تطبيقها يعد أهم من الحفاظ على الصحة، وهي إبعاد التوتر والضغط اليومي من خلال التنفس بعمق لمدة 30 ثانية على الأقل يوميا، فهذه الخطوة تساهم في تحسين أداء الجهاز المناعي، والهضمي، والنوم بشكل سليم، وهي بديل فعال جدا لليوجا.





- قضاء بعض الوقت خارج يوميًا





الربيع هو الوقت المثالي للخروج وممارسة المزيد من الحركة في اليوم المعتاد، فالسير في الهواء الطلق يجعل الشخص في حالة مزاجية أفضل وكذلك لياقة بدنية.