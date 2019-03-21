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أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: مجموعات مالية تبدأ سحب تريليون إسترليني من بريطانيا مع تخبط البريكست

الخميس 21/مارس/2019 - 01:03 ص
سحب 200 مليار استرليني
سحب 200 مليار استرليني حتى الآن من القطاع البنكي في بريطانيا
حسن محرم
حذر تقرير لمجلة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، من أن تحقيق الخروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يفقدها أكثر من تريليون جنيه إسترليني ستسحبها مجموعات اقتصادية خارج الدولة، إضافةً إلى فقدان 7 آلاف بريطاني وظائفهم، موضحًا أن لندن خسرت 200 مليار إسترليني خلال الفترة الماضية.

وبحسب التقرير المنشور مساء أمس، الأربعاء أن مجموعات مالية سوف تسحب أكثر من تريليون إسترليني من الأصول خارج البلاد إضافة إلى 7 آلاف وظيفة، موضحة أن النخبة الاقتصادية في البلاد ستتعرض لضربة قوية.

واستند التقرير إلى بيانات نشرتها المؤسسة الاستشارية "إي واي"، في ظل الجدل الواسع على عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج الذي كان مفترضًا توقيعه نهاية الشهر الجاري.

ولفت إلى أن حالة ذعر يشهدها قطاع الأعمال في البلاد في ظل غموض الموقف بشأن احتمالية توقيع الخروج دون وجود اتفاق لمرحلة ما بعده.

وبيَّن التقرير أن حالة التخبط هذه تسببت في هروب أموال تقدر بـ200 مليار إسترليني خارج البلاد خلال الأشهر الماضية، مع سحب القطاع البنكي كثيرًا من الأصول من بريطانيا متجها إلى أوروبا.

ونوه بأن 600 مليار إسترليني سوف تغادر لندن خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار التخبط والعناد بين مجلس العموم البريطاني والحكومة بشأن وضع آلية محددة للخروج.

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