تامر بشير: تحويل جراجات المنازل لمحلات تجارية سبب أزمة شارع مصطفى النحاس ..فيديو

قال الإعلامي تامر بشير، إن شارع مصطفى النحاس الموجود في مدينة نصر بالقاهرة يشهد عدة أزمات مرورية طوال الفترة الأخيرة.





وأضاف "بشير"، خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عددًا كبيرًا من سكان شارع مصطفى النحاس تقدموا بشكاوى للبرنامج، موضحًا أن الأزمة تكمن في تحويل الجراجات الموجودة أسفل العمائر في مدينة نصر إلى محلات ومخازن مما أوجد أزمة كبيرة في عدم إيجاد مكان لركن السيارات.





وتابع الإعلامي، أن شارع مصطفى نحاس شهد زحمة مرورية كبيرة بعد زيادة المحال التجارية، ولذلك تم إصدار قرار بإزالة الترام الموجود في منتصف الشارع، ليصبح الشارع ثلاث حارات، وتم تخصيص الحارة الموجودة في منتصف الشارع لسير الأتوبيسات والميكروباصات فقط لتزيد السرعة الجنونية من جانب السائقين وترتفع الحوادث المرورية.





وكشف عن أنه تم إصدار قرار جديد بتوسيع شارع مصطفى النحاس بالكامل، وبدأ الجميع يشعر بالسعادة ولكن تم إلغاء «التقاطعات» بداية من شارع الطيران حتى الحي الثامن، وبالتالي فأصبح طول الشارع ليس به أي تقاطعات، وبدأت الشوارع الداخلية يستغلها السائقون للالتفاف على عدم وجود تحويلات في الشارع الرئيسي، مما أوجد أزمة يومية وكثافات مرورية مرتفعة.