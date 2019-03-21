العالم: اختيار الإعلامي غير المؤهل سبب المشهد العبثي الذي نعيشه

أكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الإعلام يحتاج إلى عنصرين أساسيين لضبط المشهد الإعلامي في مصر، وهما الإعلامي وضيوف البرامج.





وأضاف "العالم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك إعلاميين يعتمدون على ظهور ضيوف لتصفية الحسابات، وهو أمر غير مقبول في أي مشهد إعلامي، مؤكدًا أنه مع معاقبة الإعلامي بالفصل أو بالغرامة في حال تعرضه لأي شخص والحبس أن تعمد التكرار.





وتابع: أن اختيار الإعلامي غير المؤهل من قبل القنوات هو الأساس في ظهور مشهد عبثي على الشاشات، مشيرًا إلى أن الإعلامي إذا كان على قدر من الخبرة للظهور على الشاشة لن نحتاج إلى قوانين لضبطه، ولكن الأمر يعود لبعض الفضائيات التي لا تختار المذيع المناسب للظهور على شاشتها.