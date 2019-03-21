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محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير التشيك بطابا زيادة التدفق السياحي

الخميس 21/مارس/2019 - 05:22 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير دولة التشيك بطابا
ايمن محمد
التقي خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، "جان فوليك"، سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة طابا، خلال زيارة السفير لمدينتي شرم الشيخ وطابا خلال الفترة من 20 إلي 22 مارس 2019، حيث قدم السفير بالسيارة قاطعا مئات الكيلومترات للقاء المحافظ وتفقد المناطق السياحية. 

وناقش السفير ومحافظ جنوب سيناء، الموضوعات الخاصة بزيادة وتنشيط التعاون بين سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة ومحافظة جنوب سيناء، حيث من المتوقع زيادة التدفق للأفواج السياحية التشيكية إلي محافظة جنوب سيناء، وسيقوم السفير التشيكي خلال هذه الفترة بزيارة للمناطق السياحية بمدينتي طابا وشرم الشيخ.

وهنأ سفير التشيك محافظ جنوب سيناء وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة، ودعاه المحافظ لحضور الحفل الثقافي الترفيهي المقام بقرية طابا الجديدة بمدينة طابا ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة والشال البدوي لحرمه كهدية من أهالي جنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء محمد خريصة، نائب مدير الأمن، وسلامة مسمح، شيخ قبيلة الاحيوات، وبعض مستثمري مدينة طابا.

محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير التشيك بطابا زيادة التدفق السياحي
محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير التشيك بطابا زيادة التدفق السياحي
محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير التشيك بطابا زيادة التدفق السياحي

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