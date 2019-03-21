خامنئي وروحاني يعترفان: إيران تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة

على الرغم من التصريح بأن بلاده نجحت في مقاومة العقوبات الأمريكية "التي لم يسبق لها مثيل في القوة"، إلا أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، اعترف بأن بلاده تواجه مشكلات اقتصادية منذ فشل الاتفاق النووي.





وفي خطاب تلفزيوني بمناسبة العام الجديد، أوضح "خامنئي"، أن إيران تواجه مشكلات اقتصادية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من الاتفاق النووي، العام الماضي وعودة فرض عقوبات على بلاده، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وبيَّن "خامنئي"، أن المصاعب الاقتصادية وهبوط العملة المحلية لا يزالان يتصدران المشكلات التي تعاني منها البلاد، وعلى الحكومة مواجهتها بزيادة الإنتاج.



