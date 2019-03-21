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أخبار العالم

فرنسا تدرس غلق 4 جمعيات لديها اتصالات بإيران

الخميس 21/مارس/2019 - 07:00 ص
مركز الزهراء فرنسا
مركز الزهراء فرنسا
حسن محرم
طالب وزير الداخلية الفرنسي، "كريستوفر كاستانير"، الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، بحظر 4 جمعيات تدعو إلى القتال المسلح ويعمل معظمها في شمال فرنسا، لديها اتصالات بإيران.

وأوضحت الداخلية الفرنسية: "بناءً على توجيهات الرئيس الفرنسي، الوزير كاستانير عازم بقوة على حل كل الجمعيات التي تدعو للكراهية والتفرقة والتي تحث على العنف".

وتضم قائمة الجمعيات التي يطالب وزير الداخلية حظرها، مركز الزهراء فرنسا، والفيدرالية الشيعية في فرنسا والحزب المضاد للصهيونية وفرانس ماريان تيلي.

ويتصدر مركز الزهراء فرنسا قائمة الجمعيات المطالب غلقها، وهو مركز لجمعية شيعية كانت الشرطة الفرنسية أغلقت مقرا لها في أكتوبر الماضي في مدينة جراند سانت، الواقعة شمال فرنسا، وداهمت العديد من منازل مسؤوليها، من بينهم يحي قواسمي، وهو جزائري يعتنق المذهب الشيعي ويجاهر بعلاقته بإيران.

وتُعتبر "مركز الزهراء فرنسا" الجمعية الأم للجمعيات الثلاث الأخرى، وهي على علاقة بتنظيمات مثل الجناح العسكري لـ"حزب الله".

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