العالم: موضة ظهور المذيع الديني أمر مرفوض

أكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الحديث في الدين في أي دولة في العالم لا يوجه للعامة، سواء على الشاشات أو من خلال أي وسيلة أخرى إلا بضوابط صارمة، لأن الأمر قد يُشعل الفتنة في أي لحظة.





وأضاف "العالم" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن في مصر يخرج الكثير للتحدث في الدين على الشاشات، وأحيانًا يبدي الإعلامي رأيه في الأمور الدينية، مشيرًا إلى أن هناك موضة ظهور المذيع الديني وهذا أمر مرفوض لأن الإعلامي دوره فقط تقديم الضيف وليس المشاركة في الرأي.



