تعرف على مواصفات السماعة اللاسلكية AirPods من آبل قبل طرحها في الأسواق

أعلنت شركة أبل اليوم عن AirPods الجديدة، وهي الجيل الثاني من سماعات الرأس اللاسلكية الأكثر شعبية في العالم.



وأحدثت AirPods ثورة في تجربة الصوت اللاسلكي من خلال تصميم رائع اعتمد على التجربة السحرية لارتداء سماعة لاسلكية بصوت نقي جدا، وتم تصميم هذهه السماعة الجديدة كليا بواسطة المطورية في شركة آبل التكنولوجية، وفقا لما نشره موقع الشركة الرسمي.



وتم الإعلان عن السماعة التي تم تطويرها بأداء أكثر كفاءة، وإمكانية الاتصال بشكل أسرع، والتحدث بجودة عالية، وتأتي السماعة AirPods مع حقيبته االمميزة والشاحن اللاسلكي لها، وستكون متاحة للطلب في المتاجر حول العالم بدءا من الاسبوع المقبل.



وقال فيل شيلر نائب رئيس شركة آبل للتسويق العالمي: «لقد قدمت AirPods تجربة لاسلكية ساحرة وأصبحت واحدة من أكثر المنتجات المحببة التي صنعناها على الإطلاق» وأوضح مميزاتها فهي تتصل بالأجهزة بسهولة، وتوفر صوتا واضحا للغاية لتعد الأفضل في العالم حاليا.