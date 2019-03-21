أبو ريدة يجتمع بلاعبي المنتخب لتحفيزهم قبل السفر للنيجر

اجتمع المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بلاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري، بحضور مجدي عبد الغني، وأحمد مجاهد، ومحمد أبو الوفا، أعضاء مجلس الإدارة؛ لتحفيز الفريق قبل سفره اليوم، الخميس، إلى النيجر لمواجهة منتخبها السبت المقبل في ختام مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في يونيو ويوليو من العام الحالي.





وطالب "أبو ريدة"، اللاعبين بمواصلة العروض الطيبة والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.





وأكد "أبوريدة"، ضرورة أن تحسن العناصر المنضمة حديثًا للمنتخب استغلال هذه الفرصة لإثبات جدارتهم بالتواجد في صفوف الفريق مع أصحاب الخبرة في بطولة الأمم الإفريقية.





وأضاف رئيس الاتحاد أن الإمكانيات متاحة أمام المنتخب الوطني لتحقيق النتائج التي تسعد الجماهير.