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منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 02:29 ص
منى الشاذلي ومجلة
منى الشاذلي ومجلة نور
كـريـم الـخـطيب
قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التابعة للأزهر أصدرت مجموعة من الأعمال تخاطب الطفل بلغة سهلة وبسيطة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تضم نماذج مرئية ومسموعة باللهجة العامية منها مجلة «نور».

وأَضافت «الشاذلي» خلال برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» أن مجلة نور هدية الأزهر لأطفال العالم، مؤكدة أن المحتوى التي تقدمة المجلة بالفعل هدية للأسر قبل الأطفال في طريقة التعامل.

وأشادت «الشاذلي» بفكرة «نور»، المجلة المكتوبة مستخدم فيها الأعمال الهادفة وفي أقل من عام واحد حازت على جائزتين الأولى محمد بن راشد لأفضل عمل فني ثقافي باللغة العربية والثانية من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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