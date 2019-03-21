ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تقرير صادم يكشف استخدام الحكومة الأمريكية لصور مهاجرين وأطفال وأموات في أبحاث

الخميس 21/مارس/2019 - 04:25 ص
صدى البلد
حسن محرم
أظهر تقرير نشرته مجلة "سليت" الأمريكية، أن وزارة التجارة الأمريكية تستخدم صورًا لمهاجرين وأموات وأطفال معتدى عليهم لتدريب نظم التعرف على الوجوه الخاصة بها.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الروسية، عن التقرير أن المعهد الأمريكي للمعايير التكنولوجيا يعد قاعدة بيانات تحمل اسم "برنامج اختبار التحقق من خلال التعرف على الوجه".

ولفت التقرير، إلى أن المعهد يعتمد على قاعدة البيانات على صور مثيرة للجدل، مشيرة إلى أن علماء من كلية دارتموث وجامعتي واشنطن وولاية أريزونا اكتشفوا هذه الممارسات ووضعوا نتائجهم في بحث مطول.

وأشار إلى أن برنامج اختبار التحقق من الوجه تأسس في عام 2017 من أجل مساعدة الشركات والباحثين الأكاديميين والمصممين لتقييم تقنيات التعرف إلى الوجه لديهم، موضحًا أنه يتم تشغيل البرامج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك في البرنامج مقابل قاعدة بيانات لدى المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا التي تحتوي ملايين الصور للأشخاص.

ووجد الباحثون من خلال مزيج من طلبات قانون حرية المعلومات الخاصة بالوثائق العامة، أن قاعدة البيانات تعتمد على الصور الإباحية للأطفال، وصور مقدمي طلبات التأشيرة الأمريكية، وكذلك صور الذين اعتقلوا وتوفوا الآن.

وتجمع صور أخرى من الكاميرات التي تديرها وزارة الأمن الداخلي، التي تلتقط الأشخاص الذين يستقلون الطائرات في الولايات المتحدة، والمشتبه بهم لدى الشرطة.

تقرير صادم يكشف استخدام الحكومة الأمريكية لصور مهاجرين وأطفال وأموات في أبحاث

ترشيحاتنا

أحمد علي يدرك التعادل للمقاولون أمام الزمالك من ركلة جزاء.. فيديو

هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو

ابن ليلى مراد يروى تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها أنور وجدى.. فيديو

التحريات: خصومة على بيع أنابيب الغاز وراء إطلاق النار على 3 أشقاء بأبو النمرس

رحلة المجد الأفريقى.. الأهلى فى مهمة صعبة أمام صن داونز.. والزمالك يخشى المفاجآت

ملخص وأهداف المباراة المثيرة بين الزمالك والمقاولون.. فيديو

فتحي سرور يكشف عن رأيه في التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة

سوق السيارات المستعملة.. أسعار أوبترا بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

إبراهيم سعيد : سبب وحيد يضيع بطولة الدوري من الزمالك

أحمد موسى: يجب الموافقة على مد فترة رئيس الجمهورية للنهوض بالدولة

الدوري يتوقف 3 يونيو استعدادا للأمم الأفريقية

السيطرة على حريق شب في مخزن بويات بشبرا الخيمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟