تقرير صادم يكشف استخدام الحكومة الأمريكية لصور مهاجرين وأطفال وأموات في أبحاث

أظهر تقرير نشرته مجلة "سليت" الأمريكية، أن وزارة التجارة الأمريكية تستخدم صورًا لمهاجرين وأموات وأطفال معتدى عليهم لتدريب نظم التعرف على الوجوه الخاصة بها.





ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الروسية، عن التقرير أن المعهد الأمريكي للمعايير التكنولوجيا يعد قاعدة بيانات تحمل اسم "برنامج اختبار التحقق من خلال التعرف على الوجه".





ولفت التقرير، إلى أن المعهد يعتمد على قاعدة البيانات على صور مثيرة للجدل، مشيرة إلى أن علماء من كلية دارتموث وجامعتي واشنطن وولاية أريزونا اكتشفوا هذه الممارسات ووضعوا نتائجهم في بحث مطول.





وأشار إلى أن برنامج اختبار التحقق من الوجه تأسس في عام 2017 من أجل مساعدة الشركات والباحثين الأكاديميين والمصممين لتقييم تقنيات التعرف إلى الوجه لديهم، موضحًا أنه يتم تشغيل البرامج الخاصة بالمؤسسات التي تشارك في البرنامج مقابل قاعدة بيانات لدى المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا التي تحتوي ملايين الصور للأشخاص.





ووجد الباحثون من خلال مزيج من طلبات قانون حرية المعلومات الخاصة بالوثائق العامة، أن قاعدة البيانات تعتمد على الصور الإباحية للأطفال، وصور مقدمي طلبات التأشيرة الأمريكية، وكذلك صور الذين اعتقلوا وتوفوا الآن.





وتجمع صور أخرى من الكاميرات التي تديرها وزارة الأمن الداخلي، التي تلتقط الأشخاص الذين يستقلون الطائرات في الولايات المتحدة، والمشتبه بهم لدى الشرطة.