رسالة أشرف زكي للفنانين قبل انتخابات المهن التمثيلية

ناشد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانين المشاركة في انتخابات المهن التمثيلية، قائلًا "ننتظر كل الفنانين للمشاركة في انتخابات النقابة لأنها عرس لنقابة الفنون التمثيلية".





وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "اليوم"، مع الفنان إدوارد، أن أي شخص يرغب في التمثيل لابد من دخول ورش تدريب على التمثيل داخل النقابة قبل الدخول في أي أعمال فنية.





وتبدأ انتخابات نقابة المهن التمثيلية الجمعة القادمة الموافق 22 من مارس الجاري بمقر نادي النقابة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وسوف يتم فتح اللجان أمام الأعضاء في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء، وذلك من أجل اختيار النقيب.