جوجل يحتفل بعيد الأم برسوم كارتونية

احتفل محرك البحث "جوجل" اليوم 21 مارس، بعيد الأم، حيث تحتفل به في هذا اليوم مصر وبعض الدول العربية، وغيَّر "جوجل" شعاره إلى الرسوم الكارتونية المعتادة.





تغيّر الشعار إلى صورة كارتونية غير بشرية، حيث ظهرت 3 مقاطع قصيرة للبطة الأم صاحبة اللون البني يسير خلفها أبناؤها الصغار الستة الذين يتبعونها في كل خطواتها، واختار "جوجل" هذه الرسوم الكارتونية لحيوان وليس لأم حقيقية تضامنًا مع مشاعر الذين تُوفيت والدتهم، وكذلك لعدم تحديد أم مثالية واحدة لهذه البلاد، حيث يتم اختيار أم مثالية كل عام.





وظهر البط الصغار وهي تتعلم كل شيء من الأم وتسير خلفها بنفس سرعة خطواتها ووقفت حين توقفت، وفي المقطع الثاني تظهر الأم وهي تعلمهم وتدربهم، والثالث وهي تظلهم بجناحيها لتحميهم.





وتم الاحتفال لأول مرة بهذا اليوم بعدما طرح الصحفي الراحل علي أمين فكرة تأسيس اليوم في مقال له نشر بجريدته "أخبار اليوم" التي أسسها برفقة أخيه مصطفى أمين، واقترح هذه الفكرة للاحتفال تزامنًا بقدوم أعياد الربيع.