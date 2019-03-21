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شاهد.. حكايات نور في مكافحة التطرف مع منى الشاذلي

الخميس 21/مارس/2019 - 02:48 ص
مجلة نور
مجلة نور
كـريـم الـخـطيب
قدمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة من برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» لكشف تفاصيل وأسرار مجلة نور والهدف من المحتوى المقدم للأطفال والأسر العربية.

استضافت «الشاذلي» خلال الحلقة القائمين على مجلة نور وهم الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير المجلة والكاتب الشاعر عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير المجلة والفنان فواز محمد المستشار الفني للمجلة.

وقالت الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور، إن الهدف من المجلة توضيح الرؤية عند الأطفال، مشيرة إلى أن المجلة لها تطبيق وموقع إلكتروني، وتم عمل أعمال فنية لشخصية نور.

من جانبه أشار الكاتب عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير مجلة نور، إلى أنه تم الاتفاق بين فريق العمل على ضرورة إظهار الشخصية المصرية العربية، وتم دعوة الأزهر الشريف على بالمشاركة لمكافحة الفكر المتطرف والمتشدد.

كما أوضح الفنان فواز محمد المستشار الفني لمجلة نور، كان هناك اهتمام من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي وهذا يؤكد أن مستقبل الأطفال في يد أمينة، مؤكدا أن نور خرجت من الأزهر هدفها الأخلاق والقيم وليس ديني.

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