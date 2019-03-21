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توك شو

%16 من أعضاء الفريق الطبي يصابون بفيروس سي بسبب السرنجات

الخميس 21/مارس/2019 - 04:17 ص
حقن
حقن
توك شو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الحقن غير الآمن يعد مشكلة عالمية، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، إذ تستخدم حوالي 16 بليون حقنة سنويا في العالم، 40% منها غير آمنة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أن سلوكيات المواطنين الخاطئة قد تؤدي إلى انتقال الأمراض عن طريق الدم، بسبب إلقاء السرنجات في القمامة بعد استخدامها وقد تكون تلك السرنجات ملوثة بالدماء.

وأشار إلى أن الحقن غير الآمن يتسبب في حوالي 5% من حالات الإصابة بالإيدز وحوالي 32% من حالات الإصابة بفيروس بي، إضافة إلى 40% من حالات الإصابة بفيروس سي.

ولفت أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن 16% من أعضاء الفريق الطبي يصابون بفيروس "سي" بسبب السرنجات.

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