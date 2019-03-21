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بين الناس

أهالي شارع سليم بالمطرية يشكون من تراكم القمامة

الخميس 21/مارس/2019 - 08:35 ص
أكوام القمامة
أكوام القمامة
كريم ناصر
بعث القارئ "مينا رزق" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بشارع سليم التابع لحى المطرية بمحافظة القاهرة.

وأوضح "رزق " أن شارع سليم التابع لحى المطرية يعانى من تراكم أكوام القمامة باستمرار بجانب مدرسة المستقبل 10 ما ينشر الروائح الكريهة و الحشرات ويفسد المظهر الحضارى للحى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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