أهالي شارع سليم بالمطرية يشكون من تراكم القمامة

بعث القارئ "مينا رزق" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بشارع سليم التابع لحى المطرية بمحافظة القاهرة.



وأوضح "رزق " أن شارع سليم التابع لحى المطرية يعانى من تراكم أكوام القمامة باستمرار بجانب مدرسة المستقبل 10 ما ينشر الروائح الكريهة و الحشرات ويفسد المظهر الحضارى للحى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



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