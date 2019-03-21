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عميد صيدلة سوهاج: أشرح لطلابي خطورة المخدرات بأغنية أنا شارب سيجارة بني

الخميس 21/مارس/2019 - 04:55 ص
عميد صيدلة سوهاج
عميد صيدلة سوهاج
توك شو
قال الدكتور محمود الأمير، عميد كلية الصيدلة جامعة سوهاج، إنه حريص دائمًا على التواصل مع الطلاب ومشاركتهم في الاحتفالات، مؤكدًا أنه يستعيد شبابه من خلال طلبة الجامعة.

وأضاف "الأمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، عبر فضائية "ten"، أنه يستثمر بعض الأغاني في التدريس، على سبيل المثال عند تدريس المواد المخدرة، ومن قبيل توعية طلابه من خطورة المخدرات والإدمان يستشهد بأغنية "أنا شارب سيجارة بنى" للفنان محمود الحسيني.

وأكد أن النشء يعد العمود الفقرى لأى مجتمع، ولابد من الحرص الشديد عليه، وتوفير كل سبل والمقومات لجعله قادرًا على تحمل المسئولية، مشددًا على أنه لم يجد مانعًا فى مشاركة الدفعة بالغناء أثناء حفل تخرجهم حديثًا كنوع من إضفاء البهجة على الطلاب.

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